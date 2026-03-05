Bianor präsentierte Quartalsergebnisse

Bianor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Bianor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,2 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,220 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bianor ein EPS von -0,060 EUR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Bianor mit einem Umsatz von insgesamt 38,04 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 19,37 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 96,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at