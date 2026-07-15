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15.07.2026 06:31:29
BIC CAMERA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BIC CAMERA hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 51,05 JPY. Im Vorjahresviertel hatte BIC CAMERA 35,81 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 276,94 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIC CAMERA einen Umsatz von 250,40 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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