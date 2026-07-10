Apollo Education Grou a Aktie

Apollo Education Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898968 / ISIN: US0376041051

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10.07.2026 08:40:00

Bidding war breaks out for easyJet as Apollo tops rival private-equity group’s bid

A bidding war has broken out for EasyJet, the British low-cost airline, with the second American private-equity bid.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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