Biden gewinnt Präsidentschaftsvorwahl im US-Bundesstaat Iowa

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die Vorwahl der Demokraten im Bundesstaat Iowa wie erwartet gewonnen. Das berichteten die Fernsehsender NBC, CNN und Fox News am Dienstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf eigene Prognosen. Laut CNN holte der Demokrat dabei nach Auszählung fast aller Wahlzettel mehr als 90 Prozent der Stimmen. Iowa liegt im Mittleren Westen der USA. Biden will bei der Präsidentenwahl im November für eine zweite Amtszeit antreten und hat im parteiinternen Rennen um die Nominierung keine ernstzunehmende Konkurrenz.

Wer bei den Demokraten und den Republikaner Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zuvor in parteiinternen Vorwahlen durchsetzen. Die Republikaner hatten ihre Vorwahl in Iowa bereits Mitte Januar abgehalten und damit das Wahljahr offiziell eingeläutet. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber und Ex-Präsident Donald Trump hatte die Abstimmung dort klar gewonnen.

Am Dienstag standen Vorwahlen der Demokraten und Republikaner in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten an. Der sogenannte Super Tuesday ist ein wichtiger Meilenstein im Wahljahr. Bei den Republikanern liefert sich Trump noch ein parteiinternes Duell mit der früheren US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley. Trump liegt aber weit in Führung. Derzeit deutet daher alles auf eine Neuauflage des Wahlkampfes zwischen Trump und Biden hin./jac/DP/zb