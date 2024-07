Biden sagt Texas-Reise nach Attentat auf Trump ab

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Attentat auf seinen Amtsvorgänger und politischen Konkurrenten Donald Trump hat US-Präsident Joe Biden eine geplante Reise nach Texas kurzfristig abgesagt. Das teilte das Weiße Haus mit. Biden hätte eigentlich am Montag in den Bundesstaat im Süden aufbrechen sollen. Nach den Schüssen auf Trump am Samstagabend (Ortszeit) im Bundesstaat Pennsylvania hatte Biden bereits einen Wochenendaufenthalt im Bundesstaat Delaware abgebrochen und war vorzeitig in die Regierungszentrale nach Washington zurückgekehrt.

Bei einem Schusswaffenangriff während einer Wahlkampfrede war Trump am Ohr verletzt worden. Der Schütze, laut Bundespolizei FBI ein 20 Jahre alter Mann aus der Region, wurde von Sicherheitskräften getötet. Bei seinem Angriff tötete der Täter einen Zuschauer, zwei weitere wurden schwer verletzt. Biden hatte den Angriff auf Trump bereits kurz nach dem Vorfall scharf verurteilt./jac/DP/nas