HeartFlow Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41F4V / ISIN: US42238D1072
|
30.11.2025 23:49:42
Billionaire Family Office Acquires $65 Million of HeartFlow as Stock Jumps 70% From IPO
Tulsa-based Schusterman Interests initiated a new position in HeartFlow, Inc. (NASDAQ:HTFL), acquiring over 1.9 million shares valued at $65.3 million, according to a November 14 SEC filing.Schusterman Interests disclosed a new position in HeartFlow (NASDAQ:HTFL), acquiring 1.9 million shares during the third quarter, as reported in its November 14 SEC filing. The stake was valued at $65.3 million as of September 30, bringing HeartFlow into the fund’s portfolio as its fourth-largest holding among six total positions.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HeartFlow Incorporation Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu HeartFlow Incorporation Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HeartFlow Incorporation Registered Shs
|32,25
|2,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.