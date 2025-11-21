BingEx vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BingEx hat am 19.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 140,5 Millionen USD, gegenüber 161,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,80 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at