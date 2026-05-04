Bio-Path legte Quartalsergebnis vor

Bio-Path hat am 01.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,100 USD. Im Vorjahr waren -4,120 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at