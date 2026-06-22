US-Iran-Verhandlungen im Fokus: Asiens Börsen uneinheitlich - Nikkei mit Allzeithoch

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentierte sich am Freitag kaum bewegt.

Der ATX gab in den ersten Handelsminuten leicht ab und bewegte sich im Verlauf dann um die Nulllinie und verlor zeitweise leicht. Letztlich tendierte er jedoch quasi unverändert bei 6.527,59 Punkten.

Nach der Freude über den ersten Durchbruch im Nahen Osten herrschte über den weiteren Verlauf Unsicherheit. Das Iran-Rahmenabkommen ist zwar unterschrieben und Öl soll wieder durch die Straße von Hormuz gelangen. Für Freitag anberaumte weiterführende Gespräche zwischen den USA und dem Iran wurden jedoch abgesagt, was den Ölpreisen wieder etwas Auftrieb gab. Während das Geschäft an den US-Börsen vor dem Wochenende feiertagsbedingt ruhen wird, könnte diesseits des Atlantiks der große Verfall an den Terminbörsen für erhöhte Volatilität sorgen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag etwas abwärts.

So startete der DAX etwas fester und blieb auch im Anschluss auf grünem Terrain. Im Verlauf fiel er dann etwas zurück und verabschiedete sich letztlich 0,16 Prozent schwächer bei 24.985,82 Punkten.

Der deutsche Aktienmarkt war am Freitagnachmittag abgebröckelt und fiel leicht zurück. Dies dürfte im Zusammenhang mit dem sogenannten großen Verfalltag gestanden haben. An diesem Freitag liefen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen auf Aktienindizes aus. Kein großes Hindernis war die Absage der Friedensgespräche in der Schweiz zwischen den USA und dem Iran. Medienberichten zufolge hat der Iran die Gespräche verschoben, weil Israel erneut den Libanon angegriffen habe. Die israelische Armee attackierte nach eigenen Angaben Stellungen der schiitischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon aus der Luft. Zuvor habe die Hisbollah Raketen auf israelische Soldaten abgefeuert, schrieb die Armee auf X.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag fester. Am Freitag ruht der Handel feiertagsbedingt.

Der Dow Jones Industrial stieg um 0,14 Prozent und beendete die verkürzte Handelswoche bei 51.565,38 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte unterdessen ein Plus von 1,91 Prozent einfahren. Der Schlussstand am Donnerstag: 26.517,93 Zähler.

Dank der anhaltenden Hausse im Halbleitersektor machte der technologielastige Auswahlindex den Kursrutsch der vergangenen zwei Tage teilweise wett. Die Handelswoche ist verkürzt, am Freitag bleiben die US-Börsen geschlossen, da des Endes der Sklaverei gedacht wird.

Verantwortlich für den Umschwung waren Aussagen der US-Notenbank Fed: Die Währungshüter hatten wie erwartet ein weiteres Mal den Leitzins nicht angerührt. Damit erfüllten sie auch unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh den Wunsch von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen nicht. Und da die Fed für 2026 mit einer deutlich höheren Inflation als bisher rechnet, werden am Markt statt Zinssenkungen nun zunehmend Anhebungen ab Oktober erwartet.

Allerdings milderte die anhaltende Talfahrt der Ölpreise die Zinsängste etwas ab, kommentierte Marktanalyst Hebe Chen von Vantage Global Prime. Diese hatte sich jüngst beschleunigt, nachdem Trump ein Rahmenabkommen für ein Ende des Kriegs mit dem Iran unterzeichnet hat. Dieses tritt laut dem Vermittlerstaat Pakistan mit "sofortiger Wirkung" in Kraft. Teheran werde die Straße von Hormus "unverzüglich wieder öffnen", und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben, gab der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif in der Nacht zum Donnerstag auf X bekannt. US-Präsident Trump und sein iranischer Amtskollege Massud Peseschkian hatten die Vereinbarung zuvor unterzeichnet.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise mit einem Gewinn von 1,81 Prozent bei 72.539,87 Punkten - und verbucht im Handelsverlauf ein Rekordhoch.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,18 Prozent auf 4.098,01 Punkte.

In Hongkong gibt der Hang Seng am Montag dagegen 0,98 Prozent auf 23.690,86 Punkte nach.

An den asiatischen Börsen erholen sich die Indizes am Montag vielfach von anfänglichen Verlusten aufgrund von Anzeichen für Fortschritte in den diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Krieges. Händler beobachten eine Rally bei Technologiewerten - der japanische Nikkei-225 springt auf Allzeithoch. USA und der Iran sich auf einen Fahrplan geeinigt hatten, innerhalb von 60 Tagen ein endgültiges Friedensabkommen zu erreichen. Auch ein Kommunikationsmechanismus zur sicheren Passage für Handelsschiffe durch die Straße von Hormus soll installiert werden. Die aktuelle Entwicklung sorgt für Beruhigung unter Anlegern, denn zuvor hatte es am Wochenende Meldungen gegeben, wonach der Iran die Gespräche abgebrochen habe. Der Ölpreis fällt mit den Signalen der Entspannung wieder unter die Marke von 80 US-Dollar je Fass.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX