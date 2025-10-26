BioAge Labs Aktie
WKN DE: A40D7P / ISIN: US09077V1008
|
26.10.2025 23:33:00
BioAge Labs Stock Just Soared. Does It Have More Fuel to Climb Higher?
Most of 2025 has been disappointing for BioAge Labs (NASDAQ: BIOA) shareholders, but things are looking up. During the week that ended Oct. 25, shares of the obesity drug developer soared by 46.6%.On Oct. 22, Samantha Semenkow, a sell-side analyst at Citigroup, upgraded her bank's rating on BioAge Labs from neutral to buy. Semenkow also raised her price target to $10 per share.Citi's new price target for BioAge Labs implies a gain of about 32% from the stock's closing price on Oct. 24. Unfortunately, those gains are a long way from guaranteed. Let's gauge this stock's ability to continue outperforming by looking at what drove it higher, and at the road ahead for its experimental weight management drugs.
