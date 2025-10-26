BioAge Labs Aktie

BioAge Labs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40D7P / ISIN: US09077V1008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.10.2025 23:33:00

BioAge Labs Stock Just Soared. Does It Have More Fuel to Climb Higher?

Most of 2025 has been disappointing for BioAge Labs (NASDAQ: BIOA) shareholders, but things are looking up. During the week that ended Oct. 25, shares of the obesity drug developer soared by 46.6%.On Oct. 22, Samantha Semenkow, a sell-side analyst at Citigroup, upgraded her bank's rating on BioAge Labs from neutral to buy. Semenkow also raised her price target to $10 per share.Citi's new price target for BioAge Labs implies a gain of about 32% from the stock's closing price on Oct. 24. Unfortunately, those gains are a long way from guaranteed. Let's gauge this stock's ability to continue outperforming by looking at what drove it higher, and at the road ahead for its experimental weight management drugs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BioAge Labs Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu BioAge Labs Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BioAge Labs Inc Registered Shs 6,60 -0,75% BioAge Labs Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen