Biogen präsentierte Quartalsergebnisse

Biogen äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 36,48 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Biogen ein Ergebnis je Aktie von 140,67 ARS vermeldet.

Beim Umsatz wurden 3 133,97 Milliarden ARS gegenüber 2 336,11 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Biogen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 842,07 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 787,45 ARS je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 11 872,88 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahr hatte Biogen 8 485,19 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at