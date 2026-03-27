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Geändert am: 27.03.2026 08:01:35

ATX und DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich fester

Die heimische sowie die deutsche Börse dürften auf positivem Terrain starten. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.

AUSTRIA

Am Freitag dürfte es am Wiener Aktienmarkt leicht aufwärts gehen.

Der ATX wird im Plus erwartet.

Europas Börsen dürften mit Aufschlägen in den Handel am Freitag starten, nachdem US-Präsident Donald Trump die Angriffe auf den Energiesektor Irans für weitere zehn Tage ausgesetzt hat, damit Friedensverhandlungen stattfinden können. "Donald Trump hat sein Ultimatum erneut verlängert. Das zeigt, wie sehr die USA den Krieg beenden und eine Verhandlungslösung erreichen wollen. Es zeigt aber auch, dass sich die Verhandlungen wohl alles andere als einfach gestalten", sagt QC Partners. Für die Börsen bedeute die noch längere Frist, dass die Unsicherheit noch einige Zeit hoch bleiben werde. Die Chancen stünden allerdings gut, dass der ganz große "sell-off" zumindest während des laufenden Ultimatums ausbleiben werde. "Denn solange die Chance auf Frieden lebt, werden nur wenige bereit sein, ihre Aktien zu jedem Kurs auf den Markt zu werfen."

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Freitag wieder zugreifen.

Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen starten.

Der DAX dürfte am Freitag bei etwas gesunkenen Ölpreisen mit leichten Gewinnen starten. Öl der Nordseesorte Brent kostet wieder etwas weniger als am Vortag, aber mit 107 Dollar immer noch deutlich mehr als 100 Dollar je Barrel. Die Woche im Dax wurde geprägt durch seine immense Handelsspanne vom Montag. Hier war der Dax im Tagesverlauf bei widersprüchlicher Nachrichtenlage um spektakuläre 1.300 Punkte geschwankt. Zunächst hatte er mit 21.863 Punkten das bisherige Kriegstief erreicht, bevor er sich zeitweise sprunghaft auf 23.178 Punkte erholte. Auch der Ölpreis, momentan wichtigster Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt, bewegte sich die Woche über in der Spanne vom Montag.

WALL STREET

Nach den gestrigen Gewinnen dominierten wieder die Bären an der Wall Street.

Der Dow Jones baute seinen anfänglichen Verlust aus und schloss 1,01 Prozent leichter bei 45.960,11 Punkten.
Auch der NASDAQ Composite fiel nach einem negativen Start im weiteren Verlauf noch tiefer ins Minus. Er beendete die Sitzung 2,8 Prozent schwächer bei 21.408,08 Stellen.

Mangels Anzeichen für Fortschritte bei den Bemühungen, den Krieg im Iran zu beenden, hat sich am Donnerstag an der Wall Street nach dem Hoffnungsschimmer zuvor Ernüchterung breitgemacht. Marktteilnehmer sprachen von Hoffen und Bangen, je nach aktueller Nachrichtenlage im Nahen Osten. Rückschlägen folgten Tagesgewinne und dann wieder Rückschläge. Der Markt bleibe in Alarmbereitschaft.

Dazu kamen wieder deutlich höhere Ölpreise und steigende Marktzinsen als Belastungsfaktor. Während US-Präsident Trump nicht müde wird zu behaupten, der Iran bitte um einen Deal zur Beendigung des Krieges, berichteten iranische Medien, dass neben der Straße von Hormus auch die Meerenge Bab al-Mandeb blockiert werden könnte. Das trieb die Ölpreise nach oben und schürte wieder Inflations- und damit auch Zinserhöhungssorgen. Die OECD hob ihre Inflationsprognose für die USA von 3,0 auf 4,2 Prozent an und erklärte, die Weltwirtschaft dürfte einen erheblichen Rückschlag erleiden, falls die Energiepreise über längere Zeit hoch blieben.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich mit Aufschlägen.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 zeitweise 0,43 Prozent tiefer bei 53.373,07 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland präsentiert sich der Shanghai Composite derweil 0,65 Prozent stärker bei 3.914,21 Indexpunkten.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng zwischenzeitlich 0,67 Prozent im Plus bei 25.023,51 Punkten.

Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte mehrheitlich am letzten Handelstag der Woche. So erholen sich die Indizes deutlich von anfänglichen Verlusten, als die schwachen US-Vorgaben belastet hatten. Auslöser für diese Entwicklung sind Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hat die Angriffe auf den Energiesektor Irans für 10 Tage ausgesetzt, damit Friedensverhandlungen stattfinden können. Trumps bisherige Frist wäre am Freitag abgelaufen. Gleichwohl herrscht weiter Skepsis, ob es tatsächlich eine Einigung zwischen den USA und dem Iran geben wird, denn beide Seiten bleiben bislang bei ihren Maximalforderungen. Die Unsicherheit bleibt damit hoch, heisst es.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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