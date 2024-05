BioNTech SE Shareholders Approve All Agenda Items at the Annual General Meeting 2024

MAINZ, Germany, May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, “BioNTech” or the “Company”) held its Annual General Meeting (“AGM”) today, May 17, 2024. A total of 87.51 per cent of the share capital was represented at the virtual assembly. There were 14 items on the agenda of the AGM. Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer Zum vollständigen Artikel