Birchtech gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Birchtech lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Birchtech hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 4,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at