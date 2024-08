BITCOIN - Diese Marken muss man kennen!

BITCOIN - D1 Chart inkl. Volumenprofil





Der BITCOIN ist gegenwärtig in einer größeren korrektiven Situation gefangen. Gerade die Value area aus dem größeren Zeitfenster gibt häufig aufschlussreiche Zonen vor, an denen die Kryptowährung gut reagiert. Besonders der letzte Abverkauf an der Value area high im Bereich der 68.850 USD war sehr zutreffend.

Die weiteren Handelsmarken sind farblich hervorgehoben und werden interessant, sofern der Preis diese Marken anläuft. Hierfür lassen sich in der Tradingplattform Alarme hervorragend nutzen. Die nächsten Unterstützungen liegen bei: 59.000 USD, 51.500 USD, 47.000 USD und 44.500 USD. Gehandelt werden sollte diese Supports nur, wenn die untergeordnete Price-Action diese Zonen auch bestätigt.





Dennis Gürtler ist Gründer und Geschäftsführer einer Eigenhandelsfirma in Berlin. Als ehemaliger Portfoliomanager und Vollzeithändler ist er seit 2008 an den Finanzmärkten aktiv. Mit über 15 Jahren Erfahrung ist Dennis Gürtler im DACH-Raum für seine Expertise bekannt.





Bitcoin ist die erste und die am Markt weltweit stärkste Kryptowährung auf Grundlage eines dezentral organisierten Buchungssystems. Zahlungen werden kryptographisch legitimiert (digitale Signatur) und über ein Rechnernetz gleichberechtigter Computer (Peer-to-Peer) abgewickelt. Anders als im klassischen Bankensystem üblich, entspricht eine Transaktion mit Bitcoin dem Settlement zwischen den Beteiligten. Eigentumsnachweise an Bitcoin werden in persönlichen digitalen Brieftaschen (umgangssprachlich „Wallet“, englisch) gespeichert.Der Kurs eines Bitcoin zu den gesetzlichen Zahlungsmitteln (Fiatgeld) folgt dem Grundsatz der Preisbildung an der Börse. Das Konzept für Bitcoin wurde im November 2008 unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto veröffentlicht; der erste Block wurde im Januar 2009 erstellt.

Häufig besteht die Frage, woher man weiß, dass ein Preisbereich auch „funktioniert“. Diese Antwort liegt in der Reaktion des Preises selbst. Wie immer gilt, dass man die angegebenen Unterstützungen bzw. Widerstände nicht ohne untergeordnete Bestätigungen des Preises (Boden- oder Top Formation) handeln sollte.

Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.

Die dargestellte Situation gehört einer bestimmten Trendart an: Auf- Ab- oder Seitwärtstrend. Als Händler fokussiere ich mich hauptsächlich darauf, die Richtung des vorherrschenden Trends zu handeln. Zusätzlich sind die dargestellten Unterstützungen und Widerstände als Zonen des Interesses zu verstehen. Nur bei untergeordneten eng begrenzbaren Einstiegsignalen kommt es zu einem Trade. Treten diese nicht auf, erfolgt für mich kein Trade, da Risikoreduktion und Bestätigung des Trends per Price Action oberste Priorität haben. Bitte handeln Sie verantwortungsvoll. Laufende Korrekturen ohne Bestätigungen können problemlos gegen den Trend bzw. den Händler laufen und sogar den gesamten Trend wechseln.

