ETH-Treasury-Unternehmen 11.08.2025 15:41:00

BitMine-Aktie mit Kurssprung - Rückenwind durch Ethereum-Kursgewinne

Die Kryptowährungsaktie BitMine setzt ihre beeindruckende Rally ungebremst fort. Hintergrund ist die starke Ethereum-Performance.

• BitMine-Aktie im Rallymodus
• Größtes Ethereum-Vermögen weltweit
• Ethereum übersteigt 4.000-Dollar-Schwelle


Die BitMine-Aktie schloss am Freitag an der NYSE American mit einem fast 25-prozentigen Kursplus und konnte damit allein in den letzten fünf Handelstagen um 51,43 US-Dollar zulegen. Auch am Montag setzt sich die Aufwärtsbewegung fort, so klettert sie zeitweise um 13,23 Prozent auf 58,19 US-Dollar.

ETH-Treasury-Unternehmen

Diese Kursexplosion geht auf die zuletzt starke Entwicklung des Ethereum zurück. Denn am 11. August 2025 gab BitMine Immersion Technologies bekannt, dass seine Bestände an ETH-Tokens 1,15 Millionen überschritten haben, was einem Wert von über 4,96 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies mache BitMine laut Pressemitteilung zum größten ETH-Verwalter weltweit und zum drittgrößten Krypto-Verwalter nach Strategy (ehemals MicroStrategy) und MARA Blockchain. Innerhalb einer Woche stiegen die ETH-Bestände des Unternehmens um 2 Milliarden US-Dollar. BitMine, das von renommierten Investoren wie Cathie Wood von ARK und Founders Fund unterstützt wird, hat sich zum Ziel gesetzt, 5 Prozent der gesamten ETH zu erwerben. Das Unternehmen verzeichnete zudem ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 2,2 Milliarden US-Dollar und zählt damit zu den liquidesten Aktien in den USA.

Ethereum klettert über 4.000-Dollar-Marke

Ethereum hat am Freitag den 8. August 2025 zum ersten Mal seit Dezember 2024 die Marke von 4.000 US-Dollar erreicht und einen Tag später dann auch überschritten. Diese positive Entwicklung setzte sich fort, sodass der Kurs am Sonntag sogar die Schwelle von 4.200 US-Dollar überwinden konnte. Angetrieben wird ETH durch verschiedene Faktoren: Zum einen haben Großinvestoren, sogenannte "Wale", im vergangenen Monat über 1,8 Millionen ETH aufgekauft und demonstrieren damit ihr Vertrauen in den kleinen Bruder des Bitcoin.

Hinzu kommen aus technischer Sicht bullische Anzeichen. So sorgen beispielsweise ein Pennant-Muster sowie ein "goldenes Kreuz" in den gleitenden Durchschnitten für gute Stimmung unter den Händlern. Und schließlich kommt noch Rückenwind von der Regulierungsfront. So sorgt der US-amerikanischen GENIUS Act für Zuversicht, insbesondere hinsichtlich der Rolle von Ethereum bei der Ausgabe von Stablecoins.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger warten ab: ATX und DAX geben nach -- US-Börsen starten kaum bewegt -- Börsen in China letztlich in Grün - Feiertag in Japan
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Montagshandel mit moderaten Verlusten. Die US-Börsen eröffnen unterdessen nahe der Nulllinie. Die asiatische Börsen legten zum Wochenauftakt zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

