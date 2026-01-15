BitMine Immersion Technologies Aktie
WKN DE: A3DGNM / ISIN: US09175A1079
|
15.01.2026 14:04:09
Bitmine Invests $200 Mln In Beast Industries
(RTTNews) - Bitmine Immersion Technologies, Inc. (BMNR), an Ethereum treasury company, on Thursday said it has agreed to make a $200 million equity investment in Beast Industries.
Bitmine said it is backed by investors including ARK's Cathie Wood, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, Digital Currency Group, Galaxy Digital, and personal investor Thomas "Tom" Lee, as it targets acquiring 5% of Ethereum (ETH).
The transaction is expected to close on or about Jan. 19, 2026.
"Beast Industries is the largest and most innovative creator based platform in the world and our corporate and personal values are strongly aligned," said Thomas 'Tom' Lee, Chairman of Bitmine.
On Wednesday, BMNR stock closed at $32.66, up 4.61%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BitMine Immersion Technologies Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu BitMine Immersion Technologies Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen um Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.