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Geändert am: 23.06.2026 07:50:33

Börsen in Fernost fallen - Nikkei tiefrot

Die asiatischen Börsen geben am Dienstag nach.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentierte sich am Montag oberhalb der Nulllinie.

Der ATX notierte im frühen Handel marginal fester und tendierte auch im Anschluss stärker. Er verabschiedete sich 1,03 Prozent höher bei 6.594,82 Punkten aus dem Handel.

Die Wiener Börse präsentierte sich am Montag nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf einen Fahrplan für ein umfassendes Abkommen zur Beilegung des Krieges in der neuen Handelswoche im Plus.

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran nehmen weiter Fahrt auf. Nach dem Auftakt der Gespräche auf Ebene der Verhandlungsführer in der Schweiz soll es nun unmittelbar im Anschluss die ganze Woche weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Ziel sei es, bei den Gesprächen im Luxusresort Bürgenstock bei Luzern innerhalb von 60 Tagen ein "finales Abkommen" zu erreichen, teilten die Vermittler Katar und Pakistan mit. Es werde unter anderem Arbeitsgruppen zu Irans Atomprogramm und den westlichen Sanktionen geben. Es sei auch ein Gesprächskanal zwischen den Kriegsparteien eingerichtet worden, um Zwischenfälle in der Straße von Hormuz zu vermeiden, hieß es weiter. Ziel sei eine sichere Passage für Schiffe durch die für den Welthandel wichtige Meerenge.

Unternehmensseitig waren zum Wochenbeginn kaum Impulse zu erwarten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenbeginn schlussendlich auf höherem Niveau.

So gewann der DAX zu Beginn etwas hinzu und fiel im Anschluss zunächst auf rotes Terrain. Am frühen Nachmittag konnte er sich dann an die Nulllinie zurückkämpfen und daraufhin sogar Gewinne verzeichnen. Mit einem Plus von 0,62 Prozent bei 25.139,69 Zählern ging er in den Feierabend.

Der DAX konnte sich am Montag weiterhin nicht von der 25.000-Punkte-Marke lösen. Obwohl Fortschritte bei den Friedensverhandlungen im Iran-Krieg vermeldet wurden, konnten Anleger ihre Zweifel nicht ganz ablegen.

Die Börsen feierten bislang keinen Friedensvertrag, sondern honorierten lediglich Fortschritte auf dem Weg dorthin, kommentierte Maximilian Wienke, Marktanalyst beim Broker eToro. Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den Verhandlungsführern der USA und des Irans soll es mit weiteren Beratungen auf Arbeitsebene weiter gehen. Wienke sieht die Gespräche in einer kritischen Übergangsphase, in der von einem weiterhin möglichen Scheitern der Verhandlungen weiterhin die größte Gefahr ausgehe.

Daher sorgten selbst die zuletzt stark gefallenen Ölpreise nicht für den erhofften Befreiungsschlag.

WALL STREET

Nach dem langen Feiertagswochenende fanden die US-Börsen keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung knapp im Minus, drehte im Verlauf aber in die Gewinnzone und notierte letztlich 0,29 Prozent fester bei 51.712,71 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete etwas schwächer und rutschtr im Verlauf tiefer ins Minus. Er verabschiedete sich 1,32 Prozent tiefer bei 26.166,60 Zählern in den Feierabend.

Nach dem verlängerten Wochenende spielte sich am Montag ein unsicherer Handel an der Wall Street ab. Am Freitag fand feiertagsbedingt kein Handel statt. Im Fokus standen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für einen dauerhaften Frieden. Fortschritte bei den Gesprächen, einschließlich der Bemühungen um eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus trotz anhaltender diplomatischer Herausforderungen bezüglich des Libanon, haben die Sorgen um die Unterbrechungen der Energieversorgung gemindert und die Befürchtungen eines breiteren Inflationsschocks verringert, hieß es von der Saxo Bank.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag negative Vorzeichen aus.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise mit einem Verlust von 1,78 Prozent bei 71.068,36 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite derweil um 0,37 Prozent auf 4.147,55 Punkte.

In Hongkong gibt der Hang Seng dagegen um 1,13 Prozent auf 23.499,88 Punkte nach.

An den asiatischen Börsen geht es am Dienstag zum Teil kräftig nach unten. Im Handel ist von Gewinnmitnahmen die Rede nach der jüngst von Künstlicher Intelligenz getriebenen Rally. Auch in den USA gehörten Technologietitel zu den schwächsten. Damit kehrt sich der Optimismus über die Fortschritte bei den Friedensbemühungen in Nahost vom Vortag um, aktuell überwiegen wieder die Sorgen vor einem möglichen Scheitern der Verhandlungen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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23.06.26 Acacia Research CorpShs Acacia Technologies / Hauptversammlung
23.06.26 Acme Gold Company Limited Registered Shs / Hauptversammlung
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23.06.26 Add New Energy Investment Holdings Group Ltd Registered Shs / Hauptversammlung
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23.06.26 Argosy Property Ltd / Hauptversammlung

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Rohstoffe in diesem Artikel

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Baumwolle 0,74 -0,02 -2,01
Bleipreis 1 928,15 -6,05 -0,31
Dieselpreis Benzin 1,73 0,01 0,52
EEX Strompreis Phelix DE 98,62 0,52 0,53
Erdgaspreis - Natural Gas 3,27 0,01 0,37
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 120,21 -71,42 -1,70
Haferpreis 3,06 0,02 0,58
Heizölpreis 81,36 -0,26 -0,32
Holzpreis 636,00 3,00 0,47
Kaffeepreis 2,77 0,02 0,69
Kakaopreis 3 450,00 161,00 4,90
Kohlepreis 126,05 -0,10 -0,08
Kupferpreis 13 641,65 111,50 0,82
Lebendrindpreis 2,56 0,01 0,40
Mageres Schwein Preis 0,95 -0,39
Maispreis 4,12 -
Mastrindpreis 3,70 0,04 1,04
Milchpreis 16,01 0,01 0,06
Naphthapreis (European) 686,64 -5,61 -0,81
Nickelpreis 17 639,00 50,00 0,28
Orangensaftpreis 1,55 -0,04 -2,46
Palladiumpreis 1 239,00 -31,00 -2,44
Palmölpreis 4 613,00 19,00 0,41
Platinpreis 1 642,00 -30,00 -1,79
Rapspreis 511,75 5,50 1,09
Reispreis 12,45 -0,03 -0,20
Silberpreis 62,60 -2,60 -3,99
Sojabohnenmehlpreis 300,70 0,90 0,30
Sojabohnenpreis 11,16 0,02
Sojabohnenölpreis 0,71 -0,53
Super Benzin 1,81 0,01 0,78
Weizenpreis 206,00 5,00 2,49
Zinkpreis 3 612,40 28,00 0,78
Zinnpreis 54 993,50 1 844,50 3,47
Zuckerpreis 0,13 -1,77
Ölpreis (Brent) 77,19 -0,96 -1,23
Ölpreis (WTI) 73,12 -0,74 -1,00

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 139,69 0,62%
Dow Jones 51 712,71 0,29%
NASDAQ Comp. 26 166,60 -1,32%
S&P 500 7 472,79 -0,37%
NIKKEI 225 70 419,79 -2,67%
Hang Seng 23 768,52 -2,24%
ATX 6 594,82 1,03%
Shanghai Composite 4 163,10 1,78%

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