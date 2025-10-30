BJ's Restaurants Aktie
WKN: A0B7Y0 / ISIN: US09180C1062
|
30.10.2025 23:01:20
BJ's Restaurants Posts Q3 Profit
(RTTNews) - BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) Thursday reported third-quarter net income of $465 million or $0.02 per share, compared to a net loss of $2.93 billion or $0.13 per share last year.
Adjusted income for the quarter was $901 million or $0.04 per share, compared to a loss of $2.985 billion or $0.13 per share last year.
Revenues for the quarter were $330.2 million, compared to $325.7 million last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BJ's Restaurants IncShsmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: BJs Restaurants vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: BJs Restaurants legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.04.25
|Ausblick: BJs Restaurants gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu BJ's Restaurants IncShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BJ's Restaurants IncShs
|24,40
|-4,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.