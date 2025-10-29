BJ's Restaurants Aktie
WKN: A0B7Y0 / ISIN: US09180C1062
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: BJs Restaurants vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
BJs Restaurants wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,025 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 334,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 325,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, gegenüber 0,700 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,36 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
