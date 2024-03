BK Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BK Technologies präsentierte in der am 14.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,650 USD gegenüber -3,440 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 74,09 Millionen USD, während im Vorjahr 50,95 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 1,370 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 75,00 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at