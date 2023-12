BKS-Aktie: Nikolaus Juhasz wird ab Sommer der neue CEO von BKS

Die bisherige Vorstandsvorsitzende, Herta Stockbauer, verlängert das mit 30. Juni 2024 endende Vorstandsmandat nicht und scheidet aus dem Vorstand der Bank aus, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Der Aufsichtsrat der BKS Bank beschloss am Freitag auf Vorschlag des Nominierungsausschusses die Ernennung von Juhasz zum 1. Juli 2024. Er gehört der BKS Bank seit rund 25 Jahren an und ist bereits sei zweieinhalb Jahren Vorstandsmitglied. "Die BKS Bank dankt Herta Stockbauer herzlich für ihre außergewöhnlichen Leistungen, die sie in ihrer 20-jährigen Tätigkeit als Vorstandsmitglied und Vorstandsvorsitzende der BKS Bank erbracht hat", hieß es in der Mitteilung.

pel/sag

(APA)