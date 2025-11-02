BlackLine Aktie
WKN DE: A2AS8C / ISIN: US09239B1098
|
02.11.2025 20:35:00
Blackline (BL) Insider Sells 910 Shares for $50,050
Director Thomas Unterman executed an open-market sale of 910 shares of BlackLine (NASDAQ:BL) on October 27, 2025. Following the transaction, the insider had 41,835 shares in a trust and another 58,636 held directly. The SEC Form 4 filing is here.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($55.00) as of; October 27, 2025; post-transaction value based on market close the same day..How significant was this sale relative to prior trading by Tom Unterman?This transaction represented les than 1% of Tom Unterman's total equity holdings, following a sequence of reductions since Sep. 2023. The size was consistent with prior open-market transactions, which had a median of 750 shares from Sep. 1, 2023, to Oct. 27, 2025, though capacity constraints determined the final trade size.
|
04.08.25
|
05.05.25
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.