BlackLine Aktie

BlackLine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AS8C / ISIN: US09239B1098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.11.2025 20:35:00

Blackline (BL) Insider Sells 910 Shares for $50,050

Director Thomas Unterman executed an open-market sale of 910 shares of BlackLine (NASDAQ:BL) on October 27, 2025. Following the transaction, the insider had 41,835 shares in a trust and another 58,636 held directly. The SEC Form 4 filing is here.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($55.00) as of; October 27, 2025; post-transaction value based on market close the same day..How significant was this sale relative to prior trading by Tom Unterman?This transaction represented les than 1% of Tom Unterman's total equity holdings, following a sequence of reductions since Sep. 2023. The size was consistent with prior open-market transactions, which had a median of 750 shares from Sep. 1, 2023, to Oct. 27, 2025, though capacity constraints determined the final trade size.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BlackLine Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu BlackLine Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BlackLine Inc Registered Shs 49,20 -0,81% BlackLine Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen