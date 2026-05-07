BlackLine: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BlackLine hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BlackLine im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 183,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 166,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at