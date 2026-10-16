BlackRock präsentierte Quartalsergebnisse

BlackRock hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat BlackRock im vergangenen Quartal 11,35 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BlackRock 9,01 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at