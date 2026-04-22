First Data Aktie
WKN DE: 883914 / ISIN: US3199631041
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22.04.2026 07:08:11
Blackstone’s AirTrunk plans its first data centre-backed bond
The company operates data centres in Australia, Hong Kong, Japan, Malaysia and SingaporeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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