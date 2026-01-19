BLB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BLB stellte am 17.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,62 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,930 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat BLB im vergangenen Quartal 2,77 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 277,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BLB 733,7 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at