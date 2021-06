Blick ins Portfolio: Diese Aktien hielt George Soros im ersten Quartal 2021 in seinem Depot

Das erste Quartal 2021 hat dem Portfolio der Beteiligungsgesellschaft Soros Fund Management Anpassungen beschert. Aktien von Palantir , die sich im vorherigen Quartal noch auf Platz zwei befunden hatten, sind komplett aus dem Depot geflogen. Dafür gesellen sich einige neue Werte unter die Top-Ten.

Ein Blick in das 13F-Formular, das jeder Investor in den USA, der mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, offenlegen muss, zeigt, wie sich die Investmentlegende im ersten Quartal 2021 positioniert hat. Diese Änderungen haben sich in Soros' Portfolio im abgelaufenen Jahresviertel ergeben.

Redaktion finanzen.at