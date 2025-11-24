Spur Aktie
Blocher wandelt in Reichmuths Spur
Christoph Blocher fordert die Aufteilung der UBS in eine Schweizer und in eine amerikanische Gesellschaft. Er dürfte sich dabei vom Vorschlag inspiriert haben lassen, den Karl Reichmuth bereits im Sommer lanciert hatte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
