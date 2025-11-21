Spur Aktie
WKN DE: A0JDZ6 / ISIN: ZAE000022653
|
21.11.2025 05:41:55
Japan’s Takaichi unveils $135bn stimulus to spur growth
Package is prime minister’s first major policy announcement since taking office seven weeks agoWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!