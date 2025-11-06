Blom Asa gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Blom Asa stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Blom Asa ein EPS von -0,130 NOK je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 1,82 Milliarden NOK in den Büchern – ein Minus von 13,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Blom Asa 2,10 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,217 NOK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,90 Milliarden NOK ausgegangen.

