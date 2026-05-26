|
26.05.2026 06:31:29
Bloom Dekor legte Quartalsergebnis vor
Bloom Dekor lud am 25.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,33 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,520 INR erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 10,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,280 INR beziffert. Im Vorjahr waren -1,510 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 51,58 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Bloom Dekor einen Umsatz von 45,13 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100-Punkte-Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wurde aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.