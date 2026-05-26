Bloom Dekor legte Quartalsergebnis vor

Bloom Dekor lud am 25.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,33 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,520 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 10,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,280 INR beziffert. Im Vorjahr waren -1,510 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 51,58 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Bloom Dekor einen Umsatz von 45,13 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at