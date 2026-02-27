Bloomin Brands: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bloomin Brands lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bloomin Brands ein Ergebnis je Aktie von -0,930 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 975,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bloomin Brands einen Umsatz von 972,0 Millionen USD eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,100 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren -1,490 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Bloomin Brands mit einem Umsatz von insgesamt 3,96 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,14 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 3,95 Milliarden USD erwartet.

