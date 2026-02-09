BML stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BML hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 62,09 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BML 47,02 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat BML mit einem Umsatz von insgesamt 38,85 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at