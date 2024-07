BMW-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW nach einer Analysten- und Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Das Treffen mit dem Management habe seine Kaufempfehlung für die Aktie des Autokonzerns bestätigt, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Veranstaltung habe vor allem dazu gedient, gängige Missverständnisse über BMW aufzuklären, sowie den Marketingansatz, das Cash-Rendite-Potenzial und die Strategie des Unternehmens zu erläutern.

Aktienbewertung im Detail: Die BMW-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:18 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 88,50 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 35,59 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 161 019 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2024 ging es für die Aktie um 6,7 Prozent abwärts. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen.

