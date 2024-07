BMW-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach Präsentationen des Spitzenmanagements auf "Neutral" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Unter anderem habe Vorstandschef Oliver Zipse Thesen für den Erfolg des Autobauers vorstellt, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu den wichtigsten Säulen zählten "Realismus im Hinblick auf den Branchenwandel, Flexibilität und Fokus auf profitables Wachstum".

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BMW-Aktie am Tag der Analyse

Die BMW-Aktie bewegte sich um 12:46 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 88,80 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 5,86 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 133 833 BMW-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die Aktie um 6,4 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert.

