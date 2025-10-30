Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
30.10.2025 08:44:07
BMW feierte Innovation, Lifestyle und digitale Kreativität beim ApeFest 2025 in Las Vegas.
+++ ApeFest erstmals in Las Vegas +++ Premiere für exklusives PAC-MAN In-Car-Game im BMW XM Label mit BMW Lifestyle-Elementen +++ Digitaler BMW Ape „Max“ präsentierte BMW Lifestyle Kollektion +++ Live-Performancekünstler Pauser gestaltete aus BMW Koffern Graffitikunstwerke +++ BMW M3 wurde zum „Content-Studio“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
