BMW Group mit deutlichem BEV-Wachstum in einem anspruchsvollen Marktumfeld

+++ BMW Group: Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge steigen per September um +19,1% +++ BMW Group liefert per September weltweit insgesamt 1.754.158 Einheiten aus (-4,5%) – stark bedingt durch IBS-Ausliefersperren in Q3 sowie weiterhin verhaltener Nachfrage in China +++ Marke BMW mit starkem Absatzzuwachs in Europa sowie Marktanteilsgewinnen +++ • Marke MINI: in Q3 Plus bei Absatz von vollelektrischen Modellen Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW