Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
15.12.2025 06:30:00
BMW Group Werk Regensburg setzt Rekordproduktion 2025 fort - starke Nachfrage und Vorbereitung auf NEUE KLASSE
+++Sehr positive erste Bilanz von Werkleiter Armin Ebner und Jahresrückblick +++ hohe Volumenauslastung für aktuelle Modelle +++ Vorbereitungen für nächste Modellgeneration – Anlauf der NEUEN KLASSE in Regensburg in den nächsten Jahren +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
