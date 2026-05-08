BMW legte Quartalsergebnis vor

BMW gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,38 EUR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,15 Prozent auf 31,01 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 33,76 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at