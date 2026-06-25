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Geändert am: 25.06.2026 08:09:06
ATX vorbörslich tiefer -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen gespalten
AUSTRIA
Die Wiener Börse dürfte nachgeben.
Der ATX verliert vorbörslich.
Besser als der Gesamtmarkt dürften die Technologiewerte mit KI-Bezug tendieren. Nach einem mehrtägigen Ausverkauf sorgen herausragende Quartalszahlen und der starke Ausblick des Speicherchip-Herstellers Micron Technology für eine spürbare Erholung im Sektor. Die Aktie legte nachbörslich um über 16 Prozent zu. Anleger warten auf den von der Federal Reserve bevorzugten Indikator für die monatlichen Preissteigerungen. Am Nachmittag wird der PCE-Preisindex für den Mai veröffentlicht. Am Markt wird spekuliert, dass der neue Fed-Chef Warsh unter Trump unabhängiger agieren könnte; gleichzeitig preist der Markt eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im nächsten Monat ein, was den Goldpreis belastet.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt wird stabil erwartet.
Der DAX pendelt vorbörslich um die Nulllinie.
Im DAX zeichnet sich am Donnerstag ein träger Start ab. Zur Wochenmitte war der DAX zeitweise bis auf 24.593 Punkte abgesackt, hatte am Nachmittag kurz vor seiner 50-Tage-Linie jedoch wieder nach oben abgedreht. In den wichtigsten US-Indizes ging es am Mittwoch nach dem europäischen Handelsende noch auf neue Tagestiefs. Umso besser sind allerdings die Vorgaben am Morgen aus Asien. Hier zogen Halbleiterwerte wieder stark an und trieben den japanischen Nikkei 225 sowie den südkoreanischen KOSPI wieder auf ihre jüngsten Rekorde zu. Die Highflyer Kioxia und SK hynix planen auch ein US-Listing, was gut ankam. Derweil sinken die Ölpreise weiter. Tags zuvor hatten sie ihren zwischenzeitlich immensen Anstieg seit März im Zuge des Nahost-Kriegs komplett ausgepreist.
WALL STREET
Die US-Börsen zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Der Dow Jones Industrial ging 0,36 Prozent höher bei 51.850,87 Punkten in den Feierabend.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben 0,43 Prozent tiefer bei 25.476,64 Zählern.
Die Techwerte erholten sich am Mittwoch nur teilweise, nachdem es am Vortag teilweise zu heftigen Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des KI-Hypes stark gelaufenen Technologietiteln gekommen war. Die Anleger warten weiter gespannt auf die Quartalszahlen des Chipriesen Micron, die nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. Von ihnen erwarten sich Marktbeobachter Hinweise darauf, ob die Nachfrage für Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) noch hoch genug ist, um die Kursrally in diesem Bereich weiter anzutreiben. Das Hauptproblem für Micron seien die hohen Erwartungen an das abgelaufene Quartal, sagte Joachim Klement, Leiter der Strategieabteilung bei Panmure Liberum. Selbst wenn Micron hervorragende Zahlen vorweisen und solide Prognosen abgeben sollte, reiche das möglicherweise nicht aus.
ASIEN
Die Börsen in Asien weisen am Donnerstag verschiedene Vorzeichen aus.
In Tokio notiert der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 4,11 Prozent bei 72.018,47 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite dagegen um moderate 0,36 Prozent auf 4.125,76 Zähler.
In Hongkong fällt der Hang Seng 1,37 Prozent auf 23.090,27 Punkte.
An den asiatischen Aktienmärkten zeigt sich am Donnerstag ein uneinheitliches Bild. Steile Kursanstiege in Südkorea und Japan stehen Verluste in Hongkong und Australien gegenüber. Vor allem der Technologiesektor erhält einen Schub durch sehr starke Geschäftszahlen des US-Halbleiterkonzerns Micron Technology, die gepaart sind mit einer beeindruckenden Umsatzprognose. Das Unternehmen hat die Markterwartungen in praktisch jeder von Anlegern genau beobachteten Finanzkennziffer klar übertroffen und seine Prognose angehoben - die Aktien haussierten im nachbörslichen US-Handel. Marktakteure in Asien werten den Zahlenausweis als Vertrauensbeweis für das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX
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Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|25.06.26
|3i Group PLC Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh / Hauptversammlung
|25.06.26
|3i plc / Hauptversammlung
|25.06.26
|3SBio Inc Unitary 144A-Reg S / Hauptversammlung
|25.06.26
|Aardvark 2 Capital Corp Registered Shs / Hauptversammlung
|25.06.26
|AC-DC Battery Metals Inc Registered Shs / Quartalszahlen
|25.06.26
|Acuity Brands Inc. / Quartalszahlen
|25.06.26
|Adani Gas Ltd Registered Shs / Hauptversammlung
|25.06.26
|Adani Green Energy Ltd Registered Shs / Hauptversammlung
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
|25.06.26
|Investitionen in ausländische Anleihen
|25.06.26
|Ausländische Investitionen in japanische Aktien
|25.06.26
|Geschäftsklimaindex der National Australia Bank (Quartal)
|25.06.26
|Arbeitslosenquote
|25.06.26
|Participation Rate
|25.06.26
|Full-Time Employment
|25.06.26
|Employment Change s.a.
|25.06.26
|Part-Time Employment
|25.06.26
|Customs-Based Trade Balance
|25.06.26
|Coincident Index
|25.06.26
|Leading Economic Index
|25.06.26
|Gfk Verbrauchervertrauen
|25.06.26
|Arbeitslosenquote (3M)
|25.06.26
|Verbrauchervertrauen
|25.06.26
|Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
|25.06.26
|Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
|25.06.26
|Industrieumsatz n.s.a. ( Jahr )
|25.06.26
|Industrieumsatz s.a. ( Monat )
|25.06.26
|Wirtschaftsbulletin
|25.06.26
|Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
|25.06.26
|Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
|25.06.26
|EZB-Mitglied Lane spricht
|25.06.26
|M1 Geldmenge (YoY)
|25.06.26
|M3-Geldmenge
|25.06.26
|Bruttoinlandsprodukt (QoQ)
|25.06.26
|Bruttoinlandsprodukt (YoY)
|25.06.26
|Arbeitslosenquote, saisonbereinigt
|25.06.26
|Arbeitslosenquote
|25.06.26
|Medio-Inflation
|25.06.26
|EZB-Mitglied Cipollone spricht
|25.06.26
|Chicago Fed nationaler Aktivitätsindex
|25.06.26
|Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
|25.06.26
|Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa
|25.06.26
|Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
|25.06.26
|Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung
|25.06.26
|Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa
|25.06.26
|Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
|25.06.26
|Preisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
|25.06.26
|Bruttoinlandsprodukt annualisiert
|25.06.26
|Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
|25.06.26
|Persönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
|25.06.26
|Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
|25.06.26
|Persönliche Konsumausgaben - Preisindex ( Jahr )
|25.06.26
|Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
|25.06.26
|Privatausgaben
|25.06.26
|Persönliches Einkommen (Monat)
|25.06.26
|Gross Domestic Product Price Index
|25.06.26
|Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge
|25.06.26
|Zentralbankreserven USD
|25.06.26
|EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
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|Kansas Fed Herstellung Aktivität
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|EZB-Mitglied Cipollone spricht
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|Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
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|Auktion 7-jähriger Staatsanleihen
|25.06.26
|Zinsentscheidung der Banxico
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|FOMC Mitglied John C. Williams spricht