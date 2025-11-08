Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
08.11.2025 22:25:26
BMW M Motorsport in der FIA WEC: Saisonfinale in der Wüste Bahrains.
+++ Achter und finaler Lauf der FIA World Endurance Championship 2025 auf dem Bahrain International Circuit. +++ Hypercar-Klasse: Der #20 Shell BMW M Hybrid V8 vom BMW M Team WRT beendet Acht-Stunden-Rennen auf Position acht, später Ausfall der Startnummer 15. +++ In der LMGT3-Klasse belegen die beiden BMW M4 GT3 EVO die Plätze sieben und 15. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
