:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
10.03.2026 06:00:27
Board games maker to be first private company traded under UK’s ‘Pisces’ system
‘Outsmarted’ maker QPlay will use trading platform operated by JP Jenkins ahead of London Stock Exchange’s first forayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!