Boardwalk Real Estate Invt Tr Trust Units stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Boardwalk Real Estate Invt Tr Trust Units hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 CAD, nach 1,12 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 153,4 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 160,8 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at