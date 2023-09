Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX im Plus -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich fester

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex tendiert leicht abwärts. Die Märkte in Fernost zeigten sich am Freitag stärker.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende fester.

Der ATX bewegte sich bereits kurz nach Handelsstart auf grünem Terrain und legt anschließend weiter zu.

Meldungsseitig blieb es am Vormittag sehr ruhig, Impulse dürften aber am Nachmittag aus den USA kommen. Dort stehen mit dem US-Arbeitsmarktbericht und dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes zwei Datenschwergewichte im Kalender.

"Es gilt, beides genau im Auge zu behalten, denn der bis zuletzt robuste Arbeitsmarkt sorgt dafür, dass die US-Notenbank unter Druck steht, den Zinszyklus nicht zu früh zu beenden. Währenddessen hat die mehr als zweijährige Schwächephase des ISM-Indexes auf die konjunkturellen Gefahren hingewiesen. Seit November 2022 liegt der Index dabei unterhalb der Expansionsschwelle", schreiben die Ökonomen der Helaba.

Die Daten sind vor allem mit Blick auf die weitere geldpolitische Entwicklung von Bedeutung. "Die Finanzmarktteilnehmer sind weiterhin verunsichert über den weiteren ´Zinspfad der Notenbanken. Sowohl die Fed als auch die EZB entscheiden in diesem Monat über das Zinsniveau und in beiden Fällen gibt es gute Argumente für ein Stillhalten, jedoch wohl ebenso viele für eine weitere Erhöhung", so die Helaba.

Für eine Stimmungsaufhellung an den internationalen Märkten sorgten in der Früh gute Wirtschaftsdaten aus China: Die Lage in der angeschlagenen Industrie in China scheint sich etwas zu bessern. Nachdem am Vortag ein von der Regierung veröffentlichter Stimmungsindikator etwas zugelegt hatte, hellte sich am Freitag ein ähnlicher Indikator des Wirtschaftsmagazins Caixin auf.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Freitag zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,07 Prozent tiefer bei 15.936,34 Punkten und gibt aktuell leicht nach.

Die 16.000 Punkte bleiben für den DAX erst einmal eine zu hohe Hürde. Vor den US-Arbeitsmarktzahlen legte der Leitindex am Freitagvormittag zwar etwas zu, ihm fehlte aber der Schwung für einen erneuten Test der runden Marke, die er am Vortag nicht halten konnte. Gebremst wurde der Index auch von Kursverlusten der Autobauer. Börsianer sehen den Dax im "nächsten wichtigen Widerstandsbereich angekommen".

Im Blick steht am Nachmittag der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners, sieht in ihm "so etwas wie die letzte Hürde auf dem Weg zur Zinspause" der US-Notenbank Fed. An den Börsen rechne man mit einer Abkühlung am Arbeitsmarkt. "Und diese Abkühlung ist genau das, was die Fed als Ergebnis ihrer strafferen Geldpolitik sehen möchte."

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones Index startete die Sitzung minimal fester, gab im Verlauf jedoch leicht nach. Letztlich ging es 0,48 Prozent runter auf 34.721,16 Punkte. Der NASDAQ Composite notierte zur Startglocke etwas stärker und zeigte sich auch weiterhin auf grünem Terrain. Er verließ das Geschehen 0,11 Prozent höher bei 14.034,97 Zählern.

An den US-Börsen hat die Vorsicht vor dem am Freitag zur Veröffentlichung anstehenden Arbeitsmarktbericht die Hoffnung auf eine Zinspause der heimischen Notenbank etwas in den Hintergrund gedrängt. Die jüngsten Konjunkturdaten hatten unter dem Strich wenig Einfluss auf die Aktienkurse. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind zum dritten Mal in Folge gesunken und liegen weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet.

Derweil stiegen die Konsumausgaben und Einkommen der US-Haushalte im Juli weiter. Der Preisauftrieb verstärkte sich wieder leicht, wie der erwartungsgemäße Anstieg des von der US-Notenbank Fed besonders beachteten Preisindex PCE zeigte. Außerdem wurden überraschend gute Einkaufsmanagerdaten veröffentlicht. Nun richten sich die Blicke immer mehr auf auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Die Daten spielen ebenfalls eine große Rolle für die Geldpolitik, da ein starker Jobmarkt mit deutlichen Lohnsteigerungen die Inflation hochhalten kann. Bereits am Mittwoch hatten Experten davor gewarnt, die schwachen jüngsten Wachstums- und Arbeitsmarktdaten zu hoch zu hängen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag fester.

In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei zum Handelsende 0,28 Prozent höher bei 32.710,62 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verbuchte der Shanghai Composite ein Plus von 0,43 Prozent auf 3.133,25 Einheiten. In Hongkong beendete der Hang Seng den Handel am Donnerstag um 0,55 Prozent schwächer bei 18.382,06 Zählern, am Freitag fand wegen der Auswirkungen des Taifuns "Saola" kein Handel statt.

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigten sich am Freitag mit leichten Aufschlägen. Die japanischen Unternehmen haben ihre Investitionen im Zeitraum April bis Juni zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht, jedoch hat sich das Wachstum gegenüber Januar bis März verlangsamt.

Derweil hat die chinesische Regierung weitere Maßnahmen zur Stützung der schwächelnden Wirtschaft und zur Rettung des angeschlagenen Immobiliensektors angekündigt. So sollen die Mindestanzahlung für Erst- und Zweitwohnungskäufer und die Zinssätze für bestehende Hypotheken gesenkt werden. Die chinesischen Großbanken haben bereits ihre Hypothekenzinsen gesenkt.

Die chinesische Zentralbank versucht indessen den Yuan mit einer Senkung des Devisenreservesatzes zu stützen. Wie die People's Bank of China am Freitag erklärte, soll die Höhe der von den Banken zu haltende Deviseneinlagensatz von 6 Prozent auf 4 Prozent gesenkt werden. Die Maßnahme würde die Devisenliquidität erhöhen und damit den Yuan stützen, der aufgrund der Abschwächung der chinesischen Wirtschaft unter Abwärtsdruck steht.

Die Aktivität im chinesischen Industriesektor hat sich im August derweil unerwartet verbessert. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich unerwartet auf 51,0 Punkte von 49,2 im Vormonat. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im August auf 49,7 (Vormonat: 49,3) Punkte gestiegen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX