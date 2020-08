ATX in Grün -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich fester

Der heimische Aktienmarkt verbucht am Mittwoch Aufschläge. Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich freundlich. Die Märkte in Fernost notieren zur Wochenmitte mehrheitlich in der Gewinnzone.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt dominieren zur Wochenmitte die Bullen.

Der ATX notiert im frühen Handel zeitweise 0,88 Prozent höher bei 2.212,50 Punkten.

Der ATX kann somit an seine positive Tendenz anknüpfen. Im Tagesverlauf werden die Revisionen der PMIs aus den Ländern Europas bis hin in die USA veröffentlicht. Dazu stehen dort der wichtige ISM-Index für den Service-Sektor und der ADP-Arbeitsmarktbericht als erste Indikation für die Entwicklung am US-Arbeitsmarkt im Fokus. Belasten dürfte dazu, dass es weiter keine Einigung auf ein neues Hilfspaket für US-Arbeitslose gibt. Der Parteienstreit zwischen Republikanern und Demokraten verhindert dies. Das alte Programm war am Freitag ausgelaufen.

Am heutigen Mittwoch legten zudem Lenzing und die voestalpine ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus.

Der DAX eröffnet den Handel 0,52 Prozent fester bei 12.667,12 Punkten.

Neben der Quartalsberichtssaison bleiben die Spannungen zwischen China und den USA sowie die Furcht vor einer erneuten Corona-Welle die bestimmenden Themen. Wie groß das Sicherheitsbedürfnis vieler Anleger ist, zeigt ein Blick auf den Goldpreis, der am Vortag erstmals die Marke von 2.000 US-Dollar hinter sich ließ.

Derweil tickt bei den Diskussionen im US-Kongress über weitere Konjunkturhilfen in der Corona-Krise die Zeit: Angesichts der bevorstehenden Sommerpause glaubt Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank, dass der Markt von einem Kompromiss noch in dieser Woche ausgeht.

Zahlreiche Quartalsberichte großer Konzerne gaben am Mittwoch im vorbörslichen Handel ein gemischtes Bild ab, sie wurden damit nicht zum eindeutigen Kurstreiber für DAX & Co.

WALL STREET

An den US-Börsen verlief der Handel am Dienstag durchwachsen.

Der Dow Jones schaffte es nach durchwachsenem Verlauf ins Plus und schloss 0,62 Prozent fester bei 26.830,04 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte nach einem zwischenzeitlichen Ausflug in die Verlustzone auf grünem Terrain schließen und legte 0,35 Prozent auf 10.941,17 Zähler zu. Damit wurde ein neues Rekordhoch erreicht.

An der Wall Street haben die technologielastigen Aktienindizes in dem weiter freundlichen Umfeld am Dienstag Rekordhochs erreicht. Nach dem starken Wochenauftakt aber hielten sich die Gewinne in engen Grenzen. Für etwas Auftrieb sorgten gute US-Konjunkturdaten: Die Aufträge an Industrieunternehmen hatten im Juni stärker als erwartet zugelegt.

Fast zwei Drittel der US-Unternehmen haben bereits ihre Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt und die Mehrheit hat positiv überrascht. Dass allerdings insbesondere Einzelwerte - allen voran Apple und Microsoft - derzeit für Auftrieb an der Börse sorgen, sollte vorsichtig stimmen und sei kein gutes Zeichen, schrieb die Finanzzeitung "Barron's". Märkte, die von einigen gut laufenden Aktien angetrieben werden, seien historisch betrachtet "keine gesunden Märkte".

ASIEN

Asiens Börsen verbuchen am Mittwoch mehrheitlich Aufschläge.

In Tokio verbucht der Nikkei gegen 07:00 MESZ ein Minus von 0,25 Prozent auf 22.517,10 Punkte.

In China notiert der Shanghai Composite dagegen 0,29 Prozent höher bei 3.381,35 Indexpunkten. In Hongkong steigt der Hang Seng derweil um 0,57 Prozent auf 25.088,36 Einheiten.

In unterschiedliche Richtungen bewegen sich am Mittwoch die Leitindizes an den Börsen Asien. Ein Hauptthema ist ein Bericht des Wall Street Journal, demzufolge die USA und China über die Probleme mit dem sogenannten Phase-eins-Deal sprechen wollen, dem Handelsabkommen vom Januar.

Laut dem Bericht wollen sich hochrangige Vertreter beider Länder am 15. August treffen, um über umstrittene Themen zu sprechen. China hat die Verpflichtungen zur Abnahme von landwirtschaftlichen Produkten aus den USA nicht erfüllt. Zudem dürfte Peking die Sorge über die amerikanischen Attacken auf chinesische Technologieunternehmen anführen.

