ATX & Co. haben Zahlenflut zu verdauen -- DAX mit Abschlägen -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten

Am heimischen Aktienmarkt geht es im Donnerstagshandel abwärts. Am deutschen Aktienmarkt präsentiert sich der DAX schwächer. Die Anleger in Asien zeigten sich am Donnerstag mehrheitlich in Verkauflaune.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt haben Anleger am Donnerstag zahlreiche Bilanzen im Blick.

Der ATX zeigte sich im frühen Verlauf kaum verändert bei 2.222,28 Punkten, rutscht im Verlauf aber deutlicher ab.

Neben der Quartalsberichtssaison bleiben auch die Spannungen zwischen China und den USA sowie die Furcht vor einer erneuten Corona-Welle die bestimmenden Themen.

Seitens konjunktureller Impulsgeber rücken unter anderem deutsche Industriedaten in den Fokus. Die Bestellungen stiegen im Juni um 27,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das deutsche Wirtschaftsministerium mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten nur mit einem Plus von 10,1 Prozent gerechnet.

Die britische Notenbank Bank of England behielt indes angesichts der Coronavirus-Unsicherheiten ihren Leitzinssatz von 0,1 Prozent bei. Das Anleihekaufprogramm wurde von den Währungshütern nicht verlängert.

Im Verlauf des Handelstages stehen im konjunkturellen Mittelpunkt die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe. Sie werden um 14.30 Uhr veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

DDer deutsche Aktienmarkt zeigt sich nach einem kurzen Ausflug in die Gewinnzone auf rotem Terrain.

Der DAX ist mit einem marginalen Minus von 0,01 Prozent bei 12.664,55 Punkten in den Handel eingestiegen. Im weiteren Verlauf bekam der deutsche Leitindex zunächst Rückwind, gab seine Gewinne aber wieder ab und verbucht derzeit Abschläge.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt gehen am Donnerstag an einem weiteren Berichtssaisontag ieder defensiver zu Werke. Seit Montag dümpelt der DAX nun um die Marke von 12.600 Punkten. Jochen Stanzl von CMC Markets sieht den DAX derzeit bei 12.750 Punkten nach oben gedeckelt. In dieser Woche war der Leitindex an dieser Marke mehrfach gescheitert.

Zwischen der weiter grassierenden Corona-Pandemie und der Hängepartie der US-Politiker beim Schnüren eines weiteren Hilfspakets fehlt es dem DAX derzeit an den nötigen Impulsen, die allerdings von Berichtsseite kommen.

Zahlreiche Unternehmenszahlen stehen im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Neben der Lufthansa und Siemenshaben unter anderem auch adidas, Munich Re, Henkel und Brenntag ihre Bücher geöffnet.

WALL STREET

An den US-Börsen werden am Mittwoch Gewinne verbucht.

Der Dow Jones startete mit Zuschlägen von 0,36 Prozent bei 26.924,78 Punkten in den Mittwochshandel und kann seine Gewinne auch anschließend weiter ausbauen. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite nahm den Handel 0,24 Prozent fester bei 10.967,87 Zählern auf. Auch weiter tendiert er mit grünem Vorzeichen.

An der Wall Street sind die Anleger am Mittwoch in Kauflaune geblieben. Die Hoffnungen ruhten nach wie vor auf einem neuen Hilfspaket in der Corona-Krise, um das Republikaner und Demokraten immer noch feilschten, hiess es von Börsianern. In den vergangenen Tagen habe es dabei allerdings deutliche Fortschritte gegeben.

Bereits vor Börsenstart wurden die Juli-Daten des privaten Dienstleisters ADP zum Arbeitsmarkt veröffentlicht. Die Zahl der Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft erholte sich kaum vom Einbruch in der Corona-Krise: Die Zahl der Arbeitsplätze stieg um 167.000, während Analysten im Schnitt mit einem deutlich stärkeren Zuwachs um 1,2 Millionen gerechnet hatten. Dagegen wurden allerdings die Daten für den Vormonat Juni drastisch nach oben revidiert. Nun wird mit Spannung auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag gewartet.

Darüber hinaus wollen sich Chinesen und Amerikaner mit hochrangig besetzten Delegationen am 15. August zusammensetzen und über das bereits Anfang des Jahres verabschiedete "Phase-Eins-Handelsabkommen" sprechen, wie aus Medienberichten hervorgeht. Hier scheint es bei der Umsetzung vor allem auf chinesischer Seite zu hapern. Doch Anleger hoffen, dass bei den Gesprächen auch über die aktuellen Spannungen gesprochen wird und setzen auf eine Entspannung der aktuell belasteten Beziehungen beider Staaten.

ASIEN

Asiens Börsen gaben im Donnerstagshandel mehrheitlich nach.

In Tokio gab der Nikkei rund 0,50 Prozent auf 22.418,15 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland hatten lange Zeit ebenfalls die Verkäufer das Ruder in der Hand, im späten Handel wurde die Stimmung aber besser und der Shanghai Composite legte schlussendlich 0,26 Prozent auf 3.386,46 Zähler zu. In Hongkong ging es unterdessen, der Hang Seng verlor 0,69 Prozent auf 24.930,58 Indexpunkte.

Die Anleger hatten am Donnerstag stützende und belastende Faktoren zu verarbeiten. Zu den treibenden Faktoren gehörten die starken Vorlagen der US-Börsen. Vor allem die Hoffnung auf ein bevorstehendes frisches Stimulus-Paket in den USA ließ die Anleger bei Aktien zugreifen.

Andererseits neigten viele Anleger nach den jüngsten Aufschlägen zu Gewinnmitnahmen. Belastend war zudem die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China. Die Meldung vom Vortag, dass sich hochrangige Vertreter beider Länder Mitte des Monats treffen wollen, hat die Unsicherheit keineswegs beseitigt.

