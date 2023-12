ATX und DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt ziehen vor dem Wochende an. Die asiatischen Aktienmärkte fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt gewinnt am Freitag hinzu.

Nach einem gut behaupteten Start bewegt sich der ATX anschließend moderat aufwärts.

Viele Anleger dürften den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für November abwarten. Von diesem Bericht erwarten Börsianer mögliche Hinweise auf die kommenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed. "Er hat das Potenzial, die Zinserwartungen zu beeinflussen, zumal Fed-Chef Powell immer wieder davor gewarnt hat, dass ein enger Arbeitsmarkt die Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung gefährden könnte", schreiben die Helaba-Analysten. Von der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidung der Fed wird zwar allgemein keine Änderung erwartet, viele Investoren hoffen aber auf Zinssenkungen im Frühjahr.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex kann am Freitag leicht anziehen.

So startete der DAX mit einem kleinen Gewinn von 0,09 Prozent bei 16.644,63 Zählern und kann diesen im weiteren Handelsverlauf noch etwas vergrößern.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Freitag vor den US-Arbeitsmarktdaten weiter auf Leitzinssenkungen in absehbarer Zeit gesetzt.

Kurz vor dem Wochenende dreht sich alles um die Arbeitsmarktdaten aus den USA. Die Entwicklung auf dem Jobmarkt ist wichtig für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed, die ihre Zinsen zur Inflationsbekämpfung in den vergangenen eineinhalb Jahren kräftig angehoben hat, seit dem Sommer den Leitzins aber nicht mehr angetastet hat. An den Märkten werden für das kommende Jahr deutliche Zinssenkungen erwartet, weil mit einer Konjunkturabschwächung gerechnet wird.

Zinssenkungen würden Unternehmen helfen, weil Finanzierungen dann wieder etwas erschwinglicher werden. Ihre Aktienkurse könnten davon profitieren. Außerdem werden bei fallenden Zinsen Aktien im Vergleich mit festverzinslichen Anlagen wieder attraktiver.

"Was hoch steigt, kann tief fallen. So platt auch der Spruch, so wahr könnte er heute an der Börse werden, sollten die Arbeitsmarktdaten aus den USA die erwünschte und im Vormonat begonnene Abkühlungstendenz nicht bestätigen", schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets mit Blick auf den anstehenden Jobbericht. Andererseits, so Molnar, könnten schwächere Daten auch noch die letzten Skeptiker der Rally in die Knie und in die Aktien zwingen, sollte der DAX danach schnell über sein Rekordhoch vom Mittwoch springen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich im Donnerstagshandel mit einer etwas festeren Tendenz, besonders Tech-Aktien gewannen an Wert.

Der Dow Jones Index stieg etwas fester in die Donnerstagssitzung ein. Anschließend pendelte der Traditionsindex knapp oberhalb der Nulllinie und schloss bei 36.117,38 Stellen (plus 0,17 Prozent). Beim technologielastigen NASDAQ Composite ging es zur Eröffnung deutlicher bergauf. Im weiteren Verlauf blieb der Tech-Index auf grünem Terrain. Bei 14.339,99 Zählern - 1,37 Prozent fester - ging der NASDAQ Composite in den Feierabend.

Einmal mehr sorgte das Thema künstliche Intelligenz (KI) für Optimismus. Das befeuerte besonders Tech-Werte.

Angetrieben wurden die Börsen dies- und jenseits des Atlantiks in den vergangenen Wochen von der Aussicht auf bald wieder sinkende Leitzinsen. An den Märkten wird davon ausgegangen, dass die Notenbanken in den USA und der Eurozone mit ihren Zinserhöhungen durch sind und 2024 mit Senkungen beginnen. Das sollte, so wird gehofft, dann der Wirtschaft Rückenwind geben, nachdem der Inflationsdruck zuletzt spürbar nachgelassen hat.

Bei den Einzelwerten erfährt GameStop viel Aufmerksamkeit. Der Vertreiber von Unterhaltungssoftware hat mit seinen Drittquartalszahlen enttäuscht.

ASIEN

Die asiatischen Börsen schlagen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Verlust von 1,68 Prozent auf 32.307,86 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis Handelsschluss um 0,11 Prozent auf 2.969,56 Zähler. Der Hang Seng gab in Hongkong letztlich minimle 0,07 Prozent auf 16.334,37 Einheiten ab.

Die Vorgabe der Wall Street vom Vortag war freundlich. Dort war es nach drei Tagen mit Verlusten zu einer Gegenbewegung gekommen, angeführt von Technologieaktien. In dem Sektor hatten neue Entwicklungen und Nachrichten zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) für Fantasie gesorgt.

Auf die Stimmung in Japan drückte weiter der massive Anstieg des Yen. Durch ihn verteuern sich zum einen die Exporte japanischer Unternehmen, zum anderen schmelzen die aus dem Ausland nach Japan repatriierten Gewinne der Unternehmen. Auslöser des Yen-Anstiegs waren Aussagen des Notenbankchefs und seines Stellvertreters. Beide schürten die Spekulation, dass die japanische Notenbank die Marktteilnehmer darauf vorbereitet, ihren ultraexpansiven geldpolitischen Kurs zu straffen.

Neben dem Yen trübte auch die Revision des japanischen BIP die Stimmung. Demnach schrumpfte die japanische Wirtschaft von Juli bis September annualisiert um 2,9 Prozent und nicht nur um 2,1 Prozent, wie die vorläufigen Daten ergeben hatten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX