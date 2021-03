ATX volatil -- DAX freundlich -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinheitlich

Am heimischen Aktienmarkt wechseln mehrfach die Vorzeichen. Der deutsche Leitindex dreht ins Plus. Während es an Japans Börsen nach oben ging, waren die Vorzeichen in China rot.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt findet am Dienstag keine klare Richtung.

Der ATX notierte kurz nach dem Handelsstart am Dienstag etwas schwächer, konnte daraufhin zwar in die Gewinnzone steigen, fiel dann wieder klar unter die Nulllinie zurück und steht inzwischen wieder im Plus.

Für Rückenwind hatte zuletzt das US-Corona-Hilfspaket über 1,9 Bio. USD gesorgt. Zudem übernahmen die Konjunkturoptimisten das Zepter, hieß es von den Helaba-Experten.

Datenseitig werden heute keine stärkeren Impulse erwartet. Die deutschen Exporte haben zu Beginn des Jahres unerwartet an Fahrt gewonnen. Die Ausfuhren legten im Monatsvergleich um 1,4 Prozent zu. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Exporte um 1,8 Prozent gerechnet.

Unternehmensseitig ziehen die BAWAG und S&T die Aufmerksamkeit auf sich. Zu den Aktien im Fokus zählten bis dato Vienna Insurance Group (VIG), die nach Zahlenvorlage einbüßten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dreht ins Plus.

Der deutsche Leitindex hat sich am Dienstag nach einem verhaltenen Start wieder nach oben gehangelt und einen Rekord markiert.

Der DAX eröffnete 0,25 Prozent tiefer bei 14.345,51 Punkten, im weiteren Verlauf kann er seine Verluste abschütteln und in die Gewinnzone wechseln. Bereits am Montag hatte er so eine neue Bestmarke aufgestellt.

"Die Anleger haben ihre Zurückhaltung aufgegeben", kommentierte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Am Vortag sei "der wochenlange Knoten in den späten Handelsstunden plötzlich geplatzt." In Anbetracht des jüngsten Renditeanstiegs in den USA hätten sich die Marktteilnehmer davor zurückgehalten, aber auch nicht auf breiter Front verkauft, so dass für den DAX in beide Richtungen wenig gegangen sei. Doch "nun scheint trotz aller Bedenken die Euphorie zu überwiegen. Jegliche Widerstände wurden aus dem Weg geräumt".

Am Dienstag standen die Geschäftszahlen etlicher Unternehmen im Fokus. Außerdem stand Continental mit einem Ausblick im Fokus, die Deutsche Post mit ihrem operativen Ergebnisausblick sowie angehobenen Zielen.

WALL STREET

Die Wall Street hat die neue Handelswoche uneinheitlich begonnen.

Der Dow Jones hatte die Sitzung am Montag marginal höher eröffnet und kletterte anschließend deutlicher ins Plus. Zur Schlussglocke stand dann ein Gewinn von 0,97 Prozent bei 31.802,51 Punkten auf der Kurstafel. Der NASDAQ Composite hingegen vergrößerte seinen anfänglichen Verlust und schloss 2,41 Prozent tiefer bei 12.609,16 Zählern.

Am US-Aktienmarkt schichteten am Montag die Anleger weiter vom hoch bewerteten Technologiesektor in Standardwerte um. Der Leitindex Dow kletterte deshalb sogar auf ein Rekordhoch.

Papiere der "Old Economy" bekamen zum Wochenauftakt weiter Auftrieb, während die in den zurückliegenden Monaten stark gelaufenen Techwerte weiter verkauft wurden. Höhere Zinsen verteuern die Finanzierung für wachstumsstarke Branchen.

Die Rendite auf zehnjährige Staatsanleihen der USA bewegte sich weiter um die 1,6 Prozent. Zinsauftrieb kommt seit Wochen vom zunehmenden Konjunkturoptimismus und von den Sorgen um eine steigende Inflation. Hintergrund ist das anstehende Konjunkturpaket unter US-Präsident Joe Biden zur Bewältigung der Corona-Krise, dem am Samstag der US-Senat zugestimmt hatte.

ASIEN

An den Börsen in Fernost waren die Vorzeichen am Dienstag verschieden.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann letztlich 0,99 Prozent auf 29.027,94 Punkte hinzu.

Dagegen sank der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 1,82 Prozent auf 3.359,29 Zähler runter. In Hongkong notierte der Hang Seng schlussendlich 0,81 Prozent im Plus bei 28.773,23 Stellen.

Die Vorgaben aus den USA waren bestenfalls gemischt, nachdem Technologiewerte erneut stark unter Druck standen zugunsten von eher zyklischen Aktien angesichts der Spekulation auf eine breite Konjunkturerholung und auch vor dem Hintergrund weiter steigender US-Renditen.

In Japan war die Stimmung gut, obwohl neue Konjunkturdaten wie das revidierte BIP im vierten Quartal 2020 oder die Ausgaben der privaten Haushalte im Januar eher enttäuschten. Rückenwind für japanische Aktien kam derweil von der Währungsseite, denn der Dollar setz seine Aufwertung gegenüber dem Yen fort. Der Yen ist mittlerweile so billig wie zuletzt im Juni 2020, was günstig für japanische Exportunternehmen ist.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX