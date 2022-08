Börsianer warten gespannt auf US-Inflationsbericht: ATX und DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen verlieren

AUSTRIA

Die heimischen Anleger halten sich am Mittwoch vorbörslich bedeckt.

Der ATX tendiert vor Handelseröffnung schwächer.

Laut Marktbeobachtern halten sich die Anleger zurück und warteten bereits gespannt auf die am Nachmittag (14:30 Uhr MEZ) anstehenden US-Inflationsdaten.

Die Anleger haben Angst vor einem erneut höher als erwarteten Inflationsbericht, der den Leitzinsanhebungen der Fed weiteren Auftrieb verleihen dürfte. Am Freitag signalisierte der starke US-Arbeitsmarktbericht, dass die US-Konjunktur sich noch in guter Verfassung zeigt. Die starke Arbeitsmarktsituation könnte die Inflationsdynamik weiter verstärken und ebenfalls einen Zinsanstieg wahrscheinlicher machen. Unterdessen gestaltet sich die Nachrichtenlage hierzulande noch recht dünn.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verliert vorbörslich.

Der DAX dürfte damit nach den gestrigen Verlusten erneut schwächer eröffnen.

Nach dem schwachen Vortag zeigt der DAX am Mittwoch wohl zunächst noch keine Reaktion. Zuletzt war der DAX mehrfach an seiner 100-Tage-Durchschnittslinie ausgebremst worden, die aktuell bei 13.719 Punkten notiert. Sie gilt als ein Barometer für den mittelfristigen Trend. Auch die US-Erholung stockt, in den von Technologiewerten geprägten Nasdaq-Indizes ging es nach der Umsatzwarnung von Micron Technology sogar etwas deutlicher abwärts.

WALL STREET

Am US-Aktienmarkt agierten die Anleger am Dienstag weiter vorsichtig.

So vergrößerte der Dow Jones sein anfänglich kleines Minus und verlor zum Handelsende 0,18 Prozent auf 32.774,41 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite hatte bereits zum Start deutlicher nachgegeben, rutschte dann noch tiefer in die Verlustzone und schloss letztlich 1,19 Prozent schwächer bei 12.493,93 Zählern.

Einen Tag vor der Veröffentlichung viel beachteter Verbraucherpreisdaten in den USA für Juli scheuten die Anleger eher das Risiko. Ökonomin Tiffany Wilding vom Vermögensverwalter Pimco geht zwar davon aus, dass sich die Kerninflation ohne die schwankungsanfälligen Komponenten Energie und Lebensmittel im Monatsvergleich gegenüber dem alarmierend hohen Wert des Vormonats abschwächen wird. Die Expertin erwartet dennoch, dass eine feste Kerninflationsrate und steigende Lohnstückkosten die Stärke des zugrunde liegenden Inflationsdrucks bekräftigen werden.

In den USA liegt die Inflation derzeit deutlich über der von der Fed anvisierten Zielmarke von zwei Prozent. Zuletzt hatten US-Notenbanker mehrfach Hinweise auf weiter steigende Zinsen gegeben. Allerdings gibt es auch die Befürchtung, dass höhere Zinsen die Konjunktur deutlich belasten. In einem solchen Szenario würden insbesondere die stark wachstumsorientierten Technologiefirmen unter hohe Finanzierungskosten leiden.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte müssen am Mittwoch Verluste verkraften.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,74 Prozent auf 27.792,37 Punkte (Stand: 7:00 Uhr MEZ).

Der Shanghai Composite verbucht derweil ein Minus von zwischenzeitlichen 0,37 Prozent auf 3.235,38 Zähler. Den Hang Seng trifft es besonders hart, zuletzt verlor er satte 2,07 Prozent auf 19.588,83 Punkte.

Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten sind Aktien an den asiatischen Börsen nicht gefragt. Die meisten Handelsplätze weisen am Mittwoch Abschläge auf. Sollten die nach Börsenschluss in Asien anstehenden Verbraucherpreisdaten der US-Notenbank Handlungsspielraum für eine forschere Gangart bei künftigen Zinserhöhungen einräumen, ginge dies auch zulasten asiatischer Aktienmärkte, heißt es im Handel. Die klar über Erwartung gestiegenen Lohnstückkosten in den USA lieferten bereits ein mögliches Indiz, dass die Verbraucherpreise auch höher als erwartet ausfallen könnten.

Zu trüben Stimmung am Aktienmarkt gesellen sich zudem immer deutlichere Signale für eine konjunkturelle Eintrübung in China. Denn die Ratingagentur Fitch hat die BIP-Prognose für die wichtige Sonderwirtschaftszone Hongkong gesenkt und rechnet nun für 2022 mit einem lokalen BIP-Rückgang um 0,5 Prozent, nachdem man zuvor noch an ein Wachstum von 1,0 Prozent geglaubt hatte. Wenig verwunderlich stellt Hongkong die schwächste Börse.

